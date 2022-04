O atacante português Cristiano Ronaldo desfalcará o Manchester United nesta terça-feira, quando a equipe duelará com o Liverpool, pelo Campeonato Inglês, no estádio Anfield Road, devido a morte de um dos filhos gêmeos que esperava com a mulher, Georgina Rodríguez.

A informação foi confirmada pelos Diabos Vermelhos, por meio de comunicado.