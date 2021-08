Após começar a quarta-feira na capital japonesa com o histórico ouro de Ana Marcela Cunha na maratona aquática, o Brasil teve poucos resultados expressivos nos Jogos de Tóquio, marcado pela estreia do skate park na história olímpica e pela quebra do recorde mundial dos 400 metros com barreiras para mulheres no atletismo.

A última dupla brasileira no torneio masculino de vôlei de praia, Alison e Álvaro Filho, foi eliminada. Nas quartas de final, eles perderam por 2 sets a 0 para os letões Martins Plavins e Edgars Tocs, que na fase anterior foram carrascos de Evandro e Bruno Schmidt. Pela primeira vez desde que o vôlei de praia passou a fazer parte do programa olímpico, em Atlanta 1996, o Brasil se despede de uma edição dos Jogos sem uma medalha na modalidade, tanto entre homens como entre mulheres.