Enquanto diversos torcedores fazem festa fora do Parc des Princes, o atacante Lionel Messi realiza uma visita ao estádio do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, após ter passado pelos exames médicos no Hospital Americano de Neuilly.

O clube francês não divulgou detalhes da visita, que não estava programada. Diante da falta de comunicação oficial por parte do PSG, Messi já se comporta como um jogador da equipe parisiense.