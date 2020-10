Derrotado há três dias pelo Liverpool no Campeonato Inglês, o Arsenal se 'vingou' nesta quinta-feira, novamente em Anfield, ao eliminar o rival da Copa da Liga com uma vitória de 5 a 4 na disputa de pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar, resultado que leva os 'Gunners' às quartas de final do torneio.

Como já é costume, o técnico Jürgen Klopp poupou alguns titulares na Copa da Liga, como Alisson, Roberto Firmino e Sadio Mané. A equipe da casa ainda foi superior, mas não conseguiu balançar as redes, como na vitória de 3 a 1 obtida na segunda-feira passada.