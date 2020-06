O zagueiro francês Jérémy Mathieu anunciou nesta quarta-feira o encerramento da carreira, após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo durante um treino com os companheiros do Sporting, de Portugal, que o tirou do restante da temporada.

O jogador, de 36 anos, divulgou a decisão com um comunicado publicado no perfil que mantém no Instagram.