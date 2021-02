A Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) informou nesta segunda-feira que irá repor ao ginasta brasileiro Arthur Nory as medalhas conquistadas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, que foram roubadas da casa do atleta na semana passada.

"Ficamos com muita pena pelo roubo de todas as medalhas dele. Por isso, pedi à minha equipe para enviarmos o quanto antes as três medalhas que ele ganhou", declarou o presidente da entidade, Neven Ilic, em comunicado.