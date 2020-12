O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que não poderá disputar o Grande Prêmio de Sahkir no próximo fim de semana porque foi diagnosticado com Covid-19, afirmou que está "bem e apenas com sintomas leves".

"Desde que começamos a temporada, em junho, minha equipe e eu tomamos todas as precauções possíveis e seguimos as regras em todos os lugares aonde fomos para ficarmos seguros. Infelizmente, apesar de ter testado negativo três vezes na semana passada, acordei ontem com sintomas leves e pedi outro teste, que resultou positivo. Imediatamente, entrei em autoisolamento por dez dias", explicou.