EFE Madrid 21 out 2019

O britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo, deu um salto de 116 posições e aparece agora no 127º lugar do ranking divulgado nesta segunda-feira, um dia após conquistar o ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica.

Murray chorou no domingo ao vencer o suíço Stan Wawrinka e conquistar o primeiro título desde 2017. Muito prejudicado pelas lesões nos últimos tempos, o britânico precisou implantar uma prótese no quadril em janeiro deste ano e chegou a anunciar que se aposentaria após Wimbledon, o que não aconteceu.