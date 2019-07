O Palmeiras visitará nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Godoy Cruz, pela ida das oitavas de final da Taça Libertadores, em meio a uma semana conturbada, de derrotas pouco usuais para o clube e de problemas no voo para a cidade de Mendoza, na Argentina.

O Verdão, que voltou da parada para a Copa América empatando com o São Paulo em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, caiu diante do Inter, após perder por 1 a 0 no tempo normal e por 5 a 4 nos pênaltis, se despedindo da Copa do Brasil, e diante do Ceará por 2 a 0, neste sábado, pela principal competição nacional.