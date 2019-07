A seleção brasileira assumiu a vice-liderança do ranking da Fifa, que foi atualizado nesta quinta-feira, após a conquista do título da Copa América, em lista que segue sendo encabeçada pela Bélgica.

Com a conquista do título continental, garantida com vitória na final sobre o Peru por 3 a 1, os pentacampeões mundiais alcançaram a marca de 1.726, o que permitiu ultrapassar a França, ganhadora da última Copa do Mundo, que agora está no posto de número 3.