Reserva do Real Madrid na vitória sobre o Atlético de Madrid por 1 a 0 neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, o atacante Vinícius Júnior deixou a modéstia de lado e afirmou que a sua entrada no intervalo foi determinante para a conquista do resultado.

"O mister (Zidane) mudou no segundo tempo e tudo deu certo. Lucas (Vázquez) e eu entramos bem e mudamos um pouco o jogo", declarou o ex-jogador do Flamengo em entrevista à beira do gramado à emissora "Movistar LaLiga".

O clássico entre Real e Atlético, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, não teve gols no primeiro tempo. Vinícius Júnior e o também atacante Lucas Vázquez foram para a partida no intervalo, nas vagas de Isco e Kroos, respectivamente, e o brasileiro iniciou a jogada do único gol da partida, marcado por Benzema.

"Todos somos importantes, jogadores, o técnico. Somos um grupo", declarou o brasileiro. "É difícil vencer o Atlético de Madrid, e ganhar um clássico é muito especial", comemorou. EFE

apa/dr