Após o pronunciamento do All England Club, responsável pelo torneio de Wimbledon, os responsáveis pelas outras competições da temporada de grama também anunciaram o cancelamento de seus eventos devido à pandemia do novo coronavírus.

Os ATPs 500 de Queen's e Halle, os ATPs 250 de 's-Hertogenbosch, Stuttgart, Eastbourne e Mallorca, além dos WTAs de 's-Hertogenbosch, Nottingham, Berlim, Birmingham, Eastbourne e Bad Homburg foram cancelados, conforme anunciado em comunicado conjunto pela ATP, a WTA e a Federação Internacional de Tênis (ITF).

"Infelizmente, a situação atual, com a pandemia do coronavírus, não nos deixa outra opção senão suspender o circuito por enquanto, uma decisão que tomamos com outros membros do tênis", disse a presidente da ATP, Andrea Gaudenzi. Por enquanto, os torneios marcados para partir de 13 de julho ainda estão confirmados.

O presidente da Federação Inglesa de Tênis (LTA), Scott Lloyd, afirmou em comunicado que essa é uma situação sem precedentes e que a saúde dos jogadores, espectadores, trabalhadores, imprensa e patrocinadores tem que ser a prioridade.

"Nós da LTA vamos trabalhar duro para apoiar a nossa grande comunidade e garantir um forte retorno ao nosso esporte quando as condições permitirem", declarou.

Mais cedo, havia sido comunicado que o torneio de Wimbledon, que seria disputado de 29 de junho a 12 de julho, havia sido cancelado e só seria disputado novamente em 2021.