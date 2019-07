O lateral-esquerdo Renal Lodi, apresentado nesta terça-feira como reforço do Atlético de Madrid, revelou em entrevista coletiva em sua nova casa que se espelha em Filipe Luís, compatriota que defende o clube espanhol, mas que ainda não definiu onde jogará na próxima temporada.

"Gosto muito do Filipe Luís, é uma referência para mim. Eu o assisti na Copa América e gostaria de ter as suas características. Se ele ficar, é claro que vou aprender muito com ele. É um jogador que para mim é uma boa referência", declarou o ex-jogador do Athletico Paranaense no auditório do estádio Wanda Metropolitano.