Finalmente apresentado neste domingo como novo reforço do Barcelona, o atacante Antoine Griezmann fugiu de polêmicas com o ex-clube ao agradecer pelo tratamento recebido no Atlético de Madrid, e disse que se rendeu à vontade de jogar com Lionel Messi, a quem chamou de "Lebron James do futebol".

Na primeira entrevista coletiva como jogador do clube catalão, o francês explicou que, apesar das negociações com o Barça, decidiu permanecer no Atlético no ano passado por questões familiares.