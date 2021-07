O defensor David Alaba, primeira contratação do Real Madrid para a nova temporada, escolheu usar a camisa número 4, que era utilizada pelo zagueiro Sergio Ramos, que assinou com o Paris Saint-Germain após o término do contrato com o clube espanhol.

Apresentado nesta quarta-feira, o jogador austríaco posou com a nova camisa junto ao presidente do Real, Florentino Pérez, ao assinar um contrato de cinco temporadas.