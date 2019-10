O espanhol Rafael Nadal afirmou nesta quinta-feira que ele e a esposa, Mery Perelló, aproveitaram bastante o sábado, dia em que se casaram em Maiorca, e revelou que o casal se divertiu muito.

"Aproveitamos muito este lindo dia, nos divertimos um monte com as pessoas que queríamos que estivessem (no casamento) e por isso tivemos um grande dia", disse o tenista - que nasceu na ilha de Maiorca - em entrevista coletiva na capital do Cazaquistão, Nursultan, antes de uma partida beneficente para a sua fundação com o sérvio Novak Djokovic.