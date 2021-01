A paranaense Edina Alves Batista e a catarinense Neuza Back foram selecionadas pela Fifa, respectivamente, como árbitra e assistente para a edição 2020 do Mundial de Clubes, que será disputada no Catar e, devido à pandemia do novo coronavírus, foi adiada para de 1º a 11 de fevereiro deste ano.

Edina vai liderar um trio feminino de arbitragem que, além de Neuza, também vai contar com a argentina Mariana de Almeida como auxiliar.