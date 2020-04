O árbitro de tênis francês Anthony Pravettoni foi suspenso por oito meses e multado em US$ 5 mil pela Unidade de Integridade do Tênis (UIT) por participar de apostas.

A punição ao juiz de cadeira entrou em vigor na última quinta e pode ser reduzida para três meses de gancho e US$ 4 mil caso ele aceite participar do programa anti-corrupção do tênis e não se envolva novamente em atos semelhantes.

Uma investigação da UIT constatou que, entre 24 de fevereiro e 27 de agosto de 2019, o árbitro francês fez 42 apostas em partidas profissionais de tênis. Ele não atuou em nenhuma delas, mas mesmo assim a ação é considerada ilegal.

Pravettoni está proibido de dirigir ou mesmo assistir 'in loco' a qualquer evento sancionado, organizado ou reconhecido pelos órgãos dirigentes do esporte por um período de cinco meses a partir de 9 de abril.

"Nenhuma pessoa que cubra ou se relacione direta ou indiretamente com este esporte pode apostar, conspirar para apostar ou tentar apostar no resultado ou em qualquer outro aspecto de qualquer evento ou qualquer competição de tênis", determinam as regras.