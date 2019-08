O ex-árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, que apitou a derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1, nas semifinais da Copa do Mundo de 2014, foi anunciado nesta quarta-feira como novo técnico do Salamanca, clube que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol.

Conhecido como "Pequeno Drácula", pela semelhança com o personagem do mesmo nome, em um famoso programa de televisão no México, Rodríguez deixou a arbitragem um dia depois do fim do Mundial realizado há cinco anos, justamente, em território brasileiro.