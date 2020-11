A Argélia empatou nesta segunda-feira com o Zimbábue em 2 a 2, fora de casa, e garantiu por antecipação a classificação para a próxima edição da Copa Africana de Nações, que acontecerá entre janeiro e fevereiro de 2022, em Camarões.

No Estádio Nacional, em Harare, os visitantes saíram na frente no primeiro tempo, com gols do atacante Andy Delort e do meia-atacante Riyad Mahrez. Pouco antes do intervalo, o meia-atacante Knowledge Musona descontou, e na etapa complementar, o atacante Prince Dube igualou.