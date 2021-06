Nesta terça-feira, 35 anos após Diego Maradona ter marcado o "Gol do século XX" e o gol com "a mão de Deus" contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, os argentinos colocaram a narração de rádio da época em suas caixas de som para comemorar de novo o tento em que 'El Pibe' fez fila na defesa adversária.

A iniciativa #GritaloporD10S " ("Grite por Deus", em tradução livre), realizada pela Associação de Futebol Argentino (AFA), consistiu em celebrar o gol nesta terça-feira às 16h09 (local e de Brasília), exatamente 35 anos depois que Maradona marcou o segundo dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre os ingleses. Várias personalidades e instituições aderiram a iniciativa.