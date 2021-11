O atacante argentino do Paris Saint-Germain Lionel Messi. EFE/Arquivo

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, anunciou nesta quarta-feira a lista de convocados para as partidas contra Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, que conta com Lionel Messi como destaque, além de várias revelações.

Vice-líder da tabela de classificação, com 25 pontos, a 'Albiceleste' vai visitar o quinto colocado Uruguai (16 pontos) em 12 de novembro, pela 13ª rodada, e receberá a seleção brasileira, líder com 31 pontos, no dia 16.