Em uma das principais rivalidades recentes da Copa América, Argentina e Chile se enfrentaram nesta segunda-feira no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na abertura do grupo A do torneio continental, e empataram em 1 a 1.

As duas seleções se enfrentaram na final em 2015, em Santiago, e em 2016, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e nas duas ocasiões os chilenos levaram a melhor nos pênaltis. Em 2019, disputaram o terceiro lugar, e a bicampeã mundial venceu na Arena Corinthians, em São Paulo. Hoje, Messi marcou de falta, e Vargas, do Atlético-MG, igualou em rebote de pênalti cobrado por Vidal.