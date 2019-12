As seleções de Argentina e Chile se enfrentarão na partida de abertura da Copa América de 2020, no dia 12 de junho, em Buenos Aires, enquanto a outra anfitriã, Colômbia, terá como rival o Equador no dia seguinte, conforme o sorteio realizado nesta terça-feira em Cartagena das Índias.

O jogo de abertura será disputado no Estádio Monumental de Núñez, já a seleção colombiana estreará no torneio continental em El Campin, em Bogotá.

A Copa América de 2020 contará com as dez seleções integrantes da Conmebol e duas convidadas: Catar, que também participou da competição em 2019, e Austrália.

Cada um dos países-sedes receberá um grupo da primeira fase - chamados de Zona Norte e Zona Sul -, duas partidas das quartas de final e uma semifinal. Como a abertura será em solo argentino, a final será decidida em Barranquilla, na Colômbia.

O Brasil integrará a Zona Norte ao lado de Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Catar. A Zona Sul terá Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Austrália. EFE

