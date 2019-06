As seleções argentina e paraguaia, que decepcionaram na primeira rodada da Copa América, se enfrentarão nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, de olho em melhorar a situação no grupo B da Copa América, que ainda tem Colômbia e Catar, que se enfrentarão mais cedo, no Morumbi.

A 'Albiceleste', vice-campeã das duas últimas edições do torneio, começou com derrota para a Colômbia por 2 a 0. Esta foi a primeira derrota da Argentina em estreia da competição desde 1979, quando foi batida pela Bolívia, em La Paz, por 2 a 1. Além disso, a seleção estava invicta há 16 partidas no torneio continental.