A Argentina obteve um resultado histórico nesta segunda-feira, no estádio Parc des Princes, ao segurar um empate em 0 a 0 com o Japão, seleção campeã mundial em 2011 e atual vice, e conquistar o primeiro ponto do país sul-americano em uma edição da Copa do Mundo feminina de futebol.

Sólida defensivamente, a seleção argentina pouco atacou ao longo da partida e se concentrou em impedir os ataques do Japão, que não conseguiu criar muitas chances de perigo.