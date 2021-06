A Argentina sofreu um gol do atacante Miguel Borja, ex-Palmeiras, no apagar das luzes e ficou no empate com a Colômbia em 2 a 2 nesta terça-feira, no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, em jogo válido pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a última antes da disputa da Copa América no Brasil.

Também nesta terça, o Peru também conquistou três pontos em território adversário ao bater o Equador pelo mesmo placar em Quito, enquanto o Uruguai não passou de um empate sem gols com a Venezuela em Caracas.