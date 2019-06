A seleção argentina treinou na Cidade do Galo, em Vespasiano nesta terça-feira, véspera do duelo com o Paraguai, no Mineirão, sem que o técnico Lionel Scaloni tenha indicado a escalação que pretende colocar em campo.

A sessão, que aconteceu no fim da manhã, só pode ser acompanhado por jornalistas por 15 minutos. A imprensa acabou assistindo apenas o aquecimento dos jogadores e os primeiros toques na bola, sem que houvesse divisão entre titulares e reservas.