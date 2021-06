O técnico da seleção do Uruguai, Óscar Washington Tabarez, e Giorgian de Arrascaeta durante um treino na segunda-feira. EFE/AUF

O meia Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, deu positivo para o coronavírus em um teste PCR realizado nesta terça-feira, um dia depois de ter se apresentado à seleção do Uruguai e se somado à concentração dos jogadores comandados pelo técnico Óscar Tabárez.

A informação é da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), que emitiu nota na qual informou que o jogador de se juntou ao grupo depois de ter dado negativo para o vírus SARS-CoV-2 em outro teste. A entidade destacou que o jogador foi isolado e ficou de fora da relação para as partidas que a Celeste disputará contra o Paraguai, na próxima quinta-feira, e a Venezuela, daqui a uma semana, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.