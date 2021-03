O meia Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, e o lateral-esquerdo Matías Viña, do Palmeiras, foram pré-convocados nesta sexta-feira para defender a seleção uruguaia nas partidas contra Argentina e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Os dois jogadores que atuam no Brasil fazem parte da lista de 35 relacionados pelo técnico Oscar Tabárez, que tem como grandes atrações o atacante Luis Suárez, do Atlético de Madrid , o zagueiro e capitão Diego Godín, do Cagliari, entre outros.