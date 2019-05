O meia-atacante armeno Henrikh Mkhitaryan desfalcará o Arsenal na final da Liga Europa, que será disputada contra o Chelsea, no dia 29 deste mês, em Baku, segundo informou o próprio clube 'gunner' por meio de comunicado.

A decisão foi motivada pelos problemas nas relações diplomáticas entre Armênia e Azerbaijão, países que fizeram parte da União Soviética, são vizinhos e já entraram em guerra pela região de Nagorno-Karabakh, localizada no sudoeste do território azeri, mas com maioria de população armena.