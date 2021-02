O Arsenal exigirá explicações de um de seus principais jogadores, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que na última quarta-feira postou um vídeo no Instagram fazendo uma nova tatuagem, o que é proibido pelos protocolos de combate ao coronavírus.

O gabonês foi fotografado com o tatuador de Barcelona Alejandro Nicholas sem máscara e mostrando a nova marca no corpo. O problema é que o Reino Unido proibiu o funcionamento de uma série de estabelecimentos para tentar impedir a propagação do vírus SARS-CoV-2, entre eles os estúdios de tatuagem.