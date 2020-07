Diante de um Liverpool desinteressado e ainda em ritmo de festa, o Arsenal venceu por 2 a 1 de virada nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, voltou à nona posição e ainda alimenta chances de se classificar para competições europeias na próxima temporada.

Campeão com nada menos que sete partidas de antecipação, o time dirigido por Jürgen Klopp tinha como único "tempero" para a parte final da Premier League buscar o recorde de 100 pontos, registrado pelo Manchester City na temporada 2017-2018. Entretanto, com apenas mais dois jogos a fazer, tem 93 e com isso pode ir, no máximo, a 99.