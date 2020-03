O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, deu positivo para infecção pelo novo coronavírus nesta quinta-feira, segundo informações do clube londrino, o que levou a organização do Campeonato Inglês a marcar uma reunião de emergência para a manhã desta sexta.

O centro de treinamento dos 'Gunners', em Colney, foi fechado, e todas as pessoas que mantiveram contato com o treinador espanhol foi isolado, seguindo as medidas recomendadas pelo governo britânico.

"Foi um número significativo de pessoas, incluindo toda a equipe principal e a comissão técnica, assim como um pequeno grupo de pessoas da Academia Hale End, que também foi fechada por precaução", comunicou o Arsenal.

"Esperamos que aqueles que estiveram em contato com Mikel retornem ao trabalho nos próximos dias. Entretanto, os nossos centros de treinamento de Colney e Hale End serão completamente limpos", acrescenta a nota dos 'Gunners'.

Com a infecção de Arteta, o jogo entre Arsenal e Brighton, que aconteceria neste sábado, pelo Inglês, foi adiado sem data prevista. Nesta sexta, a Premier League, que organiza a primeira divisão, fará uma reunião de emergência para definir o futuro da competição nesta temporada.

Além do caso confirmado do técnico espanhol, há ainda três jogadores do Leicester com sintomas de Covid-19. Já o lateral Benjamin Mendy, do Manchester City, foi colocado em quarentena depois que um familiar seu foi hospitalizado com suspeita da infecção. EFE

msg/dr