O volante brasileiro Arthur, o atacante argentino Paulo Dybala e o meia americano Weston McKennie, todos da Juventus, foram multados por policiais devido a realização de uma festa realizada na madrugada desta quinta-feira, segundo veicula a imprensa italiana.

O evento, que viola as medidas restritivas impostas devido a pandemia da Covid-19, aconteceu na casa de McKennie, nos arredores de Turim, e teve entre dez e 20 convidados, incluindo Arthur e Dybala e as respectivas famílias, de acordo com as notícias veiculadas hoje.