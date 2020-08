O brasileiro Arthur não conseguiu ter acesso neste sábado ao Camp Nou para assistir a partida entre Barcelona x Napoli pela Liga dos Campeões da Europa, pois não apresentou o resultado do teste PCR a que foi submetido ontem ao chegar em Barcelona.

O clube catalão não autorizou a entrada do jogador pois ele não possui o resultado do teste de PCR, após Arthur passar duas semanas de férias no Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19.