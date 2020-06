O técnico do Barcelona, Quique Setién, declarou nesta sexta-feira, ao comentar a situação do meia Arthur, perto de se transferir para a Juventus, é apenas mais um exemplo de um jogador que não "vingou" após ter sido contratado com alguma badalação e considera que as chances aumentam por se tratar de um clube muito grande.

"Ele não é o primeiro nem o último jogador a assinar com grandes esperanças e expectativas e, no final, elas não se concretizam por que quer que seja. Não sei se isso vai acontecer com Arthur ou não, mas acontece com muitas equipes e muitos jogadores. Nunca saberemos se foi uma grande transferência ou não", analisou Setién em entrevista coletiva prévia ao jogo deste sábado, contra o Celta de Vigo, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.