EFE Redação Central 13 out 2019

Medalhista olímpico de bronze no solo nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, o brasileiro Arthur Nory conquistou neste domingo um ouro inédito em Campeonatos Mundiais, desta vez na barra fixa, com uma execução brilhante em uma série de alto nível de dificuldade.

Na última prova do Mundial realizado em Stuttgart, na Alemanha, o ginasta, de 26 anos, conseguiu uma nota de 14,900 pontos. O croata Tin Srbic ganhou a prata, com 14,666, e o russo Artur Dalaloyan faturou o bronze, com 14,533.