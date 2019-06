O meia Arthur, que levou uma pancada no joelho direito durante a vitória do Brasil sobre Honduras por 7 a 0 no último domingo, treinou sozinho nesta quarta-feira e diminuiu o risco de ser cortado do elenco que disputará a Copa América em casa.

Após dois dias em tratamento médico, o meia do Barcelona calçou as chuteiras e pisou no gramado do Estádio do Pacaembu, em São Paulo, para se exercitar em separado. Nos últimos três dias, a seleção treinou no local como parte da preparação para o jogo de abertura da competição, na próxima sexta-feira, contra a Bolívia, no Morumbi.