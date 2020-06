Paulo Wanderley Teixeira, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, por ocasião do Dia Olímpico.

Estamos vivendo um momento desafiador e sem precedentes na história, por conta da pandemia provocada pela Covid-19. Nossa geração, sem sombra de dúvidas, nunca viveu momentos tão assustadores. Para os atletas do Brasil e do mundo, o cenário é ainda mais carregado. Pela primeira vez desde o renascimento dos Jogos Olímpicos, a maior festa esportiva do planeta foi adiada. Anteriormente, as Grandes Guerras mundiais cancelaram os Jogos.

E assim chegamos ao dia 23 de junho, o Dia Olímpico. Se o mundo seguisse o roteiro pré-determinado, nossos atletas estariam fechando as malas rumo ao Japão. Mas permanecemos em casa, onde passaremos a data que comemora o aniversário de fundação do Comitê Olímpico Internacional.

Como louvar um dia tão importante, para nós do Movimento Olímpico, em tempos de distanciamentos, prudência e cuidados extremos com a saúde? Como celebrar e, ao mesmo tempo, ter que superar essas dificuldades? É justamente o Olimpismo que pode nos ajudar a encontrar respostas, perceber que as nuvens se dissipam e voltar a pensar na roupa da festa, agora remarcada para o ano que vem.

O Olimpismo é uma filosofia não apenas esportiva, mas de vida, fundamentada no equilíbrio do corpo, da vontade e da mente. Precisamos muito disso neste momento. Se estamos impedidos, por ora, de celebrar como gostaríamos, o Dia Olímpico nos remete a atitudes positivas, que nos inspirem a seguir em frente, mesmo diante de muitos obstáculos. Nossos atletas olímpicos, por exemplo, mantêm treinamentos diários, em demonstrações de coragem, disciplina e determinação. Um espelho para a nossa juventude e para todos nós.

O Dia Olímpico marca o aniversário de fundação do COI, em 1894, e tem o intuito de promover o Olimpismo e o Movimento Olímpico em todo o mundo. Neste dia, Comitês Olímpicos Nacionais, seguidores dos preceitos da Carta Olímpica, organizam em seus países atividades esportivas, culturais e educacionais, voltadas principalmente a jovens e crianças. É uma celebração à prática esportiva como direito de todo e qualquer cidadão.

Portanto, se o dia 23 de junho de 2020 não será comemorado como de outras vezes, não deixaremos nunca de exaltar os Valores Olímpicos, tão essenciais neste momento. A amizade e o respeito engrandecem as relações humanas, mesmo em formas de contato com as quais não estamos acostumados. Já a excelência hoje é parte fundamental para a autossuperação. Além desses, reforcemos outros, como responsabilidade, autoconfiança, compreensão e solidariedade. E, principalmente, a perseverança.

Saudações Olímpicas

Paulo Wanderley Teixeira - Presidente do Comitê Olímpico do Brasil