Destaque da vitória do Bayern de Munique sobre o Lyon por 3 a 0 nesta quarta-feira, no estádio José Alvalade, em Lisboa, o meia Serge Gnabry demonstrou já estar com a atenção voltada para a final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, no próximo domingo.

"Queremos a tríplice coroa, e vamos dar tudo de nós no domingo", prometeu o autor de dois gols na noite de hoje, em referência à unificação dos títulos da Champions, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, os dois últimos já obtidos pelo Bayern na temporada.