O volante chileno Arturo Vidal, do Barcelona, chegou neste domingo a Milão, onde nas próximas horas passará por exames médicos para assinar com a Inter de Milão.

Pouco após o jogador aterrissar na cidade italiana, o perfil oficial do clube no Twitter publicou uma foto do chileno com a legenda: "Vidal aterrissou em Milão!".