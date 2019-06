O meia da seleção chilena e do Barcelona, Arturo Vidal, afirmou na noite de segunda-feira, após a vitória da 'Roja' por 4 a 0 sobre o Japão, pela primeira rodada do grupo C da Copa América, que seria "lindo" se o atacante Neymar retornasse para a equipe catalã.

"Seria muito lindo, ele é muito querido por lá", comentou Vidal, na zona mista do estádio do Morumbi, em São Paulo, questionado por jornalistas brasileiros que queriam saber sua opinião sobre um possível retorno do atacante, atualmente no Paris Saint-Germain, ao Barcelona.