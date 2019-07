Ricardo Gareca voltou a fazer acontecer. Com a classificação do Peru para a final da Copa América, o técnico argentino provou mais uma vez que tem capacidade para recolocar a 'Blanquirroja' entre os protagonistas do futebol mundial.

Desde que Gareca assumiu o comando da seleção peruana, em março de 2015, a equipe continuou a evoluir e somou façanhas inéditas ou que não eram alcançadas há décadas, como as seguintes seis: