O Marco Asensio, autor do gol que classificou a Espanha para a decisão do torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, elogiou nesta terça-feira a seleção brasileira, que garantiu o outro lugar na disputa do título, marcada para acontecer no próximo sábado.

"Será uma grande final. Eles (o Brasil) têm grandes jogadores e fizeram um grande torneio. Agora, vamos comemorar a vitória e, a partir de amanhã, nos preparar, porque queremos a medalha de ouro", garantiu o atacante do Real Madrid.