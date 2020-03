A Espanha venceu a Alemanha nesta segunda-feira em um desafio de futebol virtual, graças à vitória do meia Marco Asensio sobre o goleiro Bernd Leno por 3 a 2 na partida decisiva.

As duas seleções deveriam ter se enfrentado na última quinta-feira, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, mas o amistoso foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus. Os jogadores então trocaram as chuteiras pelo controle e se enfrentaram no Fifa 20, e 'La Roja' levou a melhor pelo placar de 2 a 1 no agregado.

O confronto começou com um empate em 4 a 4 entre duas jogadoras das seleções femininas, com Sheila García pela Espanha e Vanessa Fudalla pela Alemanha. Depois disso, JRA conquistou o primeiro ponto para 'La Roja' ao bater MoAuba, campeão mundial de Fifa no ano passado, por 3 a 1.

A Alemanha reagiu com o zagueiro Keven Schlotterbeck, que goleou o atacante Abel Ruiz por 6 a 1 em partida de jogadores da categoria sub-21. Coube então a Asensio garantir o título simbólico para os espanhóis com o triunfo por 3 a 2.

O meia vive grande fase no futebol virtual. No último dia 22, o jogador de 24 levou o Real Madrid ao título do LaLiga Santander Challenge, que teve representantes de 18 times do Campeonato Espanhol. Barcelona e Mallorca ficaram de fora por terem acordo de exclusividade com o Pro Evolution Soccer, game concorrente do Fifa.