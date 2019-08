O atacante espanhol Marco Asensio foi operado nesta quarta-feira, após sofrer ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo, conforme divulgou o Real Madrid, por meio de comunicado.

De acordo com o clube, a cirurgia, comandada pelo médico Manuel Leyes, em uma clínica na capital da Espanha, teve "êxito". Os integrantes do departamento médico 'merengue' acompanharam o procedimento de perto.