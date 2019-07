O Real Madrid confirmou nesta quarta-feira que o meia Marco Asensio sofreu "uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho esquerdo" na noite anterior, no amistoso de pré-temporada contra o Arsenal, nos Estados Unidos.

Asensio será submetido a uma cirurgia nos próximos dias e, embora o departamento médico não tenha estipulado um período de recuperação, especialistas disseram à Agência Efe que casos como esse necessitam "a substituição do ligamento cruzado e uma sutura do menisco externo", o que deixará o jogador entre seis e oito meses longe dos gramados.