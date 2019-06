A australiana Ashleigh Barty amanheceu nesta segunda-feira ostentando a condição de número 1 do ranking mundial feminino de tênis, alcançada após a conquista do título do WTA Premier de Birmingham, no Reino Unido.

Ao ultrapassar a japonesa Naomi Osaka, a tenista de 23 anos se tornou a segunda proveniente da Austrália a se tornar líder da classificação do circuito, 43 anos depois de Evonne Goolagong alcançar a colocação de honra por duas semanas.