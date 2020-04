A Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, pela sigla em inglês), divulgou em nota que mantém a intenção de realizar ainda neste ano o US Open, que fecha a temporada de Grand Slams do circuito da ATP e da WTA.

A competição, que acontece no complexo de Flushing Meadows, no bairro do Queen's, na cidade de Nova York, tem início programado para 31 de agosto e não sofreu qualquer alteração devido a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.